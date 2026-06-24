Погоня с ГАИ в Башкирии привела к трагедии: погибли подросток и 21-летний парень

Фото: Администрация Учалинского района Башкирии

Сегодня ночью, 24 июня, в Башкирии на дороге Учалы–Миасс произошла авария: двое молодых людей погибли, еще трое попали в больницу. Об этом рассказали в администрации Учалинского района.

По предварительным данным, водитель BMW пытался скрыться от ГАИ, не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В результате погибли двое молодых людей 2005 и 2011 годов рождения. Еще трех человек госпитализировали в травматологическое отделение Учалинской центральной районной больницы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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