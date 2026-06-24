Фото: Прокуратура Башкирии

Госавтоинспекция Башкирии рассказала подробности трагического ДТП в Учалинском районе, в котором погибли два человека.

Погоня с ГАИ в Башкирии закончилась гибелью двух человек

Авария произошла сегодня ночью на 105-м километре автодороги Белорецк – Учалы – Миасс. 19-летний водитель BMW-525 пытался скрыться от ГАИ, не справился с управлением, съехал в правый кювет, и машина перевернулась. Два пассажира – 15-летний и 20-летний – скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель и еще двое пассажиров 16 и 28 лет госпитализированы с травмами.

В ходе проверки выяснилось, что у водителя не было водительского удостоверения.

– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, – сообщает дорожная полиция.

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