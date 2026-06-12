«Помолитесь за моих маленьких…»: в Башкирии похоронили троих детей, погибших в пожаре

Фото: соцсети

12 июня в Салаватском районе Башкирии состоялись похороны троих детей, погибших при пожаре в частном доме. Об этом сообщила их мама Эльвира [имя изменено]

Напомним, страшная трагедия случилась днем 10 июня в селе Новые Каратавлы. По одной из версии, 32-летняя Эльвира оставила 11-летнюю дочь и двоих сыновей пяти и восьми лет дома, а сама отправилась в райцентр на рынок. Пока молодой женщины не было, дом вместе с малышами внутри сгорел дотла. Когда мама пришла на место пепелища, ей стало плохо: у нее был шок и истерика. С ней работали психологи и медики скорой помощи.

– Семья обычная, на учете не состоят. В причинах пожара сейчас разбираются компетентные органы. В доме не было газа, даже баллона. Отапливались они электричеством обычно, но сейчас-то незачем включать его, – говорил «КП-Уфа» глава Салаватского района Марс Кашапов.

Всё, что осталось от дома, где были дети. Фото: МЧС РБ

Точная причина возникновения пожара пока неизвестно. Её устанавливают специалисты.

Многие жители Башкирии не остались в стороне от трагедии Эльвиры и поучаствовали в сборе средств, чтобы её поддержать. Менее чем за сутки неравнодушные люди собрали для безутешной матери почти 150 тысяч рублей. Немного придя в себя, она поблагодарила всех, кто оказал ей помощь – как моральную, так и материальную.

– Я не знаю, как выразить благодарность за ваше милосердие. Спасибо всем за участие. Сегодня похороны. Помолитесь за моих маленьких… Берегите себя, – написала Эльвира.

Фото: соцсети

По роковому и трагическому совпадению младший сын Эльвиры погиб буквально за день до своего шестого дня рождения. В своих соцсетях 11 июня она посвятила ему трогательное и печальное послание.

– Ты бы стал прекрасным поваром. Мы пили твои отвары из подорожника и ликвидировали твои попытки приготовить пиццу. Мы тобой в тайне очень гордились. Вот вырастет, с богатырским размахом плеч и нежными руками умельца, который и пиццу слепит, и создаст из пластилина красивую скульптуру. Будет маминым защитником и папиным хулиганом. Но добрым. Непременно. Я люблю тебя.

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