Перед смертью малыши обнялись в последний раз: мама ненадолго оставила троих детей без присмотра, и это обернулось трагедией

При пожаре в доме 32-летней жительницы Салаватского района Башкирии погибли трое ее малолетних детей. Фото: соцсети

Днем 10 июня в деревне Новые Каратавлы Салаватского района Башкирии произошла трагедия: погибли трое детей. Тела 11-летней девочки и двоих ее братишек пяти и восьми лет обнаружили под завалами полностью сгоревшего деревянного дома на улице Юрюзани. Матери в момент пожара с ними не было. А когда она вернулась, все самое страшное уже случилось. Сейчас с женщиной работают психологи. Подробности несчастного случая удалось выяснить «КП-Уфа».

«НАШЛИ ТЕЛА В ОБНИМКУ»

Как рассказал глава Салаватского района Марс Кашапов, в момент возникновения пожара трое детей находились дома одни. Их 32-летняя мама в обеденное время отправилась по делам в райцентр - в село Малояз, которое находится в восьми километрах от Каратавлов .

Семья, где произошла трагедия, на учете как неблагополучная не состояла.

- Семья обычная, на учете не состоят. В причинах пожара сейчас разбираются компетентные органы. В доме не было газа, даже баллона. Отапливались они электричеством обычно, но сейчас-то незачем включать его, - отметил в разговоре с «КП-Уфа» руководитель муниципалитета.

Тела троих детей 6, 8 и 11 лет нашли на пепелище после разбора завалов. Фото: МЧС по РБ

По словам местных жителей, Эльвира вместе с бабушкой детей уехали на рынок, чтобы купить продуктов. Предварительно, женщины могли закрыть дом снаружи, оставив детей внутри.

– Завтра должно было шесть лет исполниться самому младшему. Останки малышей нашли в обнимку… Когда пожар разгорелся, они, видимо, обнялись – и так и умерли, – рассказал житель Салаватского района.

МАМЕ ВЫЗВАЛИ СКОРУЮ ПОМОЩЬ

Односельчанка Эльвиры рассказала «КП-Уфа», что после того, как мама пришла на место пепелища, ей стало плохо. Шок сменился истерикой, и женщине вызвали скорую помощь.

- Она разговаривать вообще не может, с ней психологи работают. Скорую помощь вызвали, плохо ей, - говорит местная жительница.

Мама погибших детей. Фото: соцсети

По словам соседки, отец детей и бывший муж Эльвиры только накануне вечером приехал с вахты.

- Он вчера вечером только вернулся, с детьми еще не успел даже увидеться, - вздыхает женщина.

ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

На месте пожара, унесшего жизни троих детей, работают следователи. Они назначили экспертизы, которые помогут установить точные причины трагедии. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

- В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям законных представителей несовершеннолетних. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления республики, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В свою очередь проверку по факту трагедии проводит и прокуратура. Ведомство даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и обеспечению требований пожарной безопасности.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

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