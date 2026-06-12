«Это наша главная сила и богатство»: Хабиров поучаствовал в мероприятиях в честь Дня России

Фото: glavarb.ru

12 июня в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в мероприятиях, посвящённых Дню России и Дню города. Руководитель региона возложил цветы к Монументу Дружбы, который был открыт в 1965 году в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав Русского государства. В церемонии участвовали члены правительства, депутаты, общественники и почётные жители Уфы.

– Мы начинаем наш праздничный день с возложения цветов к Монументу Дружбы, где написаны очень важные слова: «Слава великой братской дружбе русского и башкирского народов». Россия – великая держава, где в мире и согласии живут разные народы. Это наша главная сила и богатство, – сказал Хабиров.

Затем глава региона возложил цветы к стеле «Уфа — город трудовой доблести», открытой в ноябре 2022 года. После этого Хабиров вручил первые паспорта школьникам, отличившимся в учёбе, спорте и общественной деятельности. Документы из рук руководителя республики получили Искандер Хафизов и София Баландина из Уфы, Аскар Идрисов из Зианчуринского района и Глеб Пастухов из Караидельского района.

– Мы сделали такие мероприятия традиционными, чтобы дети гордились и понимали, что становятся частью огромной страны», – отметил Радий Хабиров.

Ранее главу Башкирии с Днем России поздравил президент Владимир Путин.

Напомним, сегодня в честь двойного праздника в Уфе проходят различные праздничные мероприятия. Какую афишу подготовили власти города для жителей и куда можно сходить, «КП-Уфа» писала в отдельном материале.

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