Путин поздравил Хабирова с Днем России

Путин направил в адрес Хабирова поздравление

Президент России Владимир Путин направил в адрес главы Башкирии Радия Хабирова поздравление с Днем России. Он опубликовано на сайте администрации руководителя региона.

– Любовь к родной стране, гордость за её историю и великую культуру, верность патриотическому долгу объединяют наш многонациональный народ. Уверен, что трудовые свершения и ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отчизны всегда будут служить ярким, вдохновляющим примером и для нас, и для будущих поколений, – говорится в телеграмме главы государства.

Путин пожелал Хабирову успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего.

Отметим, что сегодня, помимо Дня России, также отмечается день города в Уфе. Столице Башкирии исполнилось 452 года. Ранее «КП-Уфа» публиковала программу мероприятий, которую для горожан подготовила мэрия.

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