Праздник пройдет во всех районах города Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

12 июня Уфа отметит День России и День города. В городе подготовят большая праздничная программа, которая охватит все районы и объединит культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.

Программа мероприятий на День города 2026 в Уфе

Празднование начнётся с традиционного возложения цветов к Монументу Дружбы и стеле «Уфа – город трудовой доблести».

Главное городское мероприятие «В сердце России – моя Уфа» пройдёт на площади имени Ленина перед Русским драматическим театром с 12:00 до 20:00. Гостей ждёт большой праздничный концерт, ярмарка ремесленников, гастрономическая зона и разнообразные активности.

С 12:00 до 18:00 во всех районах башкирской столицы будут работать площадки с концертами, в которых примут участие творческие коллективы. Согласно афише, праздничные программы пройдут на площади имени Орджоникидзе, саду имени Аксакова, а также в парках:

- «Демский»;

- «Первомайский»;

- «Волна»;

- «Кашкадан»;

- имени Якутова.

Помимо основных праздничных программ, на трех из указанных площадок запланированы и спортивные события. Так, в «Первомайском» пройдут соревнования по шашкам, шахматам, нардам, гиревому спорту и армспорту, на «Кашкадане» – соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья и фестиваль «Весёлые старты-2026» среди воспитанников детсадов, а в парке имени Якутова – традиционный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» для родителей и их детей-дошкольников.

Афиша мероприятий на День города в Уфе

С 12 по 14 июня перед «Уфа-Ареной» развернётся фестиваль городских ресторанов «ЕСТ ФЕСТ». Около 80 заведений общепита представят свои лучшие блюда, а посетителей будет ждать концерт с кавер-группами.

На площади у фонтана «Часы» состоится традиционный турнир по национальной борьбе корэш на Кубок администрации Уфы. В соревнованиях примут участие сильнейшие борцы республики.

Любителей конного спорта приглашают на ипподром «Акбузат», где с 13:00 начнутся праздничные скачки и бега. А в комплексе гребного слалома в Инорсе состоится второй региональный этап Всероссийского мероприятия «День гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома».

Перекрытие улиц на День города в Уфе 2026

Из-за празднования Дня России и Дня города в Уфе введут временные ограничения для водителей.

Ограничения начнут действовать уже накануне торжеств. С 23:00 11 июня до 13:00 12 июня закроют автомобильную парковку на верхней площадке Монумента Дружбы со стороны улицы Октябрьской революции. Кроме того, с 22:00 11 июня до 21:00 12 июня водители не смогут воспользоваться парковкой возле Русского драматического театра и проехать вдоль площади имени Ленина.

В сам праздничный день, 12 июня, с 7:00 до 13:00 для проезда закроют улицу Набережную на участке от Сочинской до проезда под Бельским мостом.

Городские власти также предупреждают пассажиров об изменениях в работе маршрутов общественного транспорта. Автобусы, трамваи и троллейбусы 12 июня перейдут на расписание выходного дня.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.