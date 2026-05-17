Бастрыкину доложат о расследовании смерти младенца в Уфе

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего

Председателю Следственного комитета России представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти четырехмесячного ребенка в Уфе. Об этом сообщили в федеральном ведомстве.

Ранее в социальных сетях появилась информация об обнаружении тела младенца в столице Башкирии. Сообщалось, что в момент трагедии ребенок находился дома один, а семья состояла на профилактическом учете как неблагополучная.

По данному факту следственные органы СК России по Башкирии возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.

