По неосторожности: следствие прокомментировало смерть 3-месячного младенца в уфимской квартире

СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

Следственный комитет Башкирии прокомментировал гибель 3-месячного младенца, тело которого нашли в уфимской квартире. Ведомство заявило о возбуждении уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

– Утром 16 мая 2026 года в одной из квартир на улице Лесунова сотрудниками скорой медицинской помощи констатирована смерть 3-месячного ребенка. На момент смерти мальчик находился в жилище с отцом, – озвучили в СК предварительные данные.

Там добавили, что при осмотре тела малыша видимых телесных повреждений обнаружено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии, допрашивают родителей и органы опеки.

Ранее сообщалось, семья, где скончался ребенок, считается неблагополучной, а матери, когда он умирал, дома не было – она лежала в больнице с побоями.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.