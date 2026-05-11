Народный артист Башкирии Айдар Галимов вступился за обвиняемого в коррупции мэра Уфы

Накануне во время выступления в Нефтекамске, народный артист Башкирии и Татарстана Айдар Галимов неожиданно высказался о мэре Уфы. Певец заявил со сцены, что Ратмир Мавлиев – «очень порядочный».

- Он ради людей, ради горожан, ради Уфы, ради справедливости. Вот это я хочу донести до вас, пожалуйста, знайте об этом. Это мое личное мнение, никто меня не просил. Не подумайте, что меня кто-то попросил, заказал – нет, я говорю это от всей души, - высказался со сцены во время концерта Айдар Галимов. Этот отрывок сняли на видео его помощники и опубликовали в соцсетях артиста.

Сам Ратмир Мавлиев родом из Нефтекамска и до назначения на пост мэра Уфы занимал аналогичную должность в родном городе.

Напомним, мэра Уфы Ратмира Мавлиева обвиняют в коррупционных и должностных преступлениях. 28 апреля его вывели из рабочего кабинета в наручниках и по ходатайству следователей СУ СК по Башкирии отправили в СИЗО. Адвокат сити-менеджера обжаловал эту меру пресечения в Верховном суде Башкирии и Мавлиева перевели под домашний арест. Однако следствие будет обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Ранее ситуацию с арестом Ратмира Мавлиева прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров. Он заявил, что до решения суда он остается действующим главой администрации Уфы.

