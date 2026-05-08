Мэра Уфы хотят вернуть в СИЗО: СК намерен обжаловать домашний арест Мавлиева

Следственный комитет Башкирии инициирует обжалование решения суда об изменении меры пресечения главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее мэру предъявили обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки». Суд первой инстанции по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи указывали на риски уничтожения доказательств, сокрытия незаконно полученного имущества и давления на свидетелей, включая подчиненных.

Однако апелляционная инстанция Верховного суда Башкирии изменила меру пресечения на домашний арест. Суд сослался на наличие у обвиняемого малолетних детей на иждивении и положительные характеристики личности, оставив без внимания доводы следствия.

СК считает решение необоснованным и не соответствующим тяжести инкриминируемых деяний. По мнению ведомства, домашний арест создает условия для сокрытия доказательств. В связи с этим Следком инициировал перед органами прокуратуры вопрос обжалования судебного решения.

Следователи продолжают работу по сбору доказательственной базы по уголовному делу. Помимо мэра, под подозрением находятся заместитель главы администрации, замначальника управления земельных отношений и директор санатория «Радуга».

По версии следствия, Мавлиев вместе с подчиненными организовал отчуждение участка в санатории «Радуга», после чего потребовал от представителя строительной компании выкупить эту землю в его интересах и пообещал взамен общее покровительство. Кроме того, силовики считают, что мэр организовал сбор денег под видом пожертвований с рекламных агентств, выигрывавших тендеры. На счет фонда социального, культурного и экономического развития перечислили 30 млн рублей. Часть средств направили на покупку автомобиля для муниципалитета – машина стоимостью 21 млн рублей использовалась как в служебных, так и в личных целях.

Еще один эпизод связан с крупным девелопером, строившим многоквартирный дом в Уфе. По версии следствия, он передал Мавлиеву 10 млн рублей за покровительство и разрешение на ввод высотки в эксплуатацию.

