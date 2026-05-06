НовостиЧто происходит6 мая 2026 14:21

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев вышел из СИЗО и поблагодарил президента

Мавлиева поразили пакеты с конфетами и кофе от незнакомых жителей Уфы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Градоначальник проведет под домашним арестом до 28 июня.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев вышел из следственного изолятора и поблагодарил за поддержку президента страны и горожан. В разговоре с UTV он признался, что в первую очередь хочет помолиться Всевышнему и сказать спасибо главе государства за то, что в стране есть возможность защищать себя. При этом на данный момент он еще не знает, сможет ли следить за новостями о жизни города.

Самым трогательным, по словам градоначальника, стала поддержка простых людей. Он рассказал, что когда приехал в СИЗО №1, его уже ждали пакеты от совершенно незнакомых жителей с конфетами, кофе и добрыми пожеланиями. Мавлиев признался, что эта поддержка ни с чем не сравнима и когда чувствуешь ее, все остальное становится неважным.

Напомним, мэр Уфы будет находиться под домашним арестом до 28 июня. Градоначальника обвиняют в коррупционных преступлениях.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram.