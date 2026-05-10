МВД Башкирии рассказало подробности истории с пятью детьми в Уфе

Ситуация находится на контроле МВД Башкирии

В Уфе полиция взяла на контроль ситуацию с пятью малолетними детьми, обнаруженными в частном доме в СНТ «Локомотив». Несовершеннолетних изъяли из семьи и поместили в специализированное учреждение.

Как сообщили в МВД Башкирии, 9 мая в дежурную часть отдела полиции №5 поступило сообщение о том, что в одном из домов могут находиться дети без присмотра взрослых.

Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили информацию. В доме, находившемся в неудовлетворительном санитарном состоянии, обнаружили пятерых детей в возрасте от 4 до 14 лет. В момент проверки мать отсутствовала.

По данным МВД, женщина не работает, злоупотребляет алкоголем и неоднократно оставляла детей одних на длительное время, в том числе без еды и в антисанитарных условиях.

Полицейские опросили соседей и собрали необходимые материалы. Поскольку несовершеннолетние находились в социально опасном положении, было принято решение незамедлительно изъять их из семьи.

Сейчас все пятеро детей находятся в специализированном учреждении, где им обеспечены питание, уход и медицинская помощь. Дальнейшую судьбу несовершеннолетних решат органы опеки и попечительства.

