В Уфе возбудили уголовное дело после истории о пятерых «детях-маугли»

В Черниковке проверяют семью после сообщений о голодающих детях

В Уфе после сообщений в социальных сетях о неблагополучной семье с пятью детьми возбудили уголовные дела. Проверку начали после публикаций о несовершеннолетних, которые, предположительно, жили в антисанитарных условиях и оставались без должного ухода.

Как сообщили в Следственном комитете Башкирии, речь идет о семье, где воспитываются дети в возрасте от 3 до 14 лет. По данным следствия, мать систематически злоупотребляла алкоголем, не обеспечивала детей необходимым питанием и одеждой, а также тратила детские пособия на личные нужды.

Кроме того, в публикациях утверждалось, что в доме могли находиться посторонние лица, допускавшие применение физической силы к детям. Также проверяется информация о возможном бездействии сотрудников органов опеки и попечительства, которые, как сообщается, посещали семью, но своевременно не приняли меры для защиты несовершеннолетних.

По факту произошедшего следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовные дела по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и халатности должностных лиц.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Детей изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям матери и работе органов профилактики.

