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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 5:34

Уроженку Дзержинска осудили в Уфе за кражу драгоценностей на 12 млн рублей

Суд вынес приговор сотруднице уфимского ювелирного магазина за кражу украшений на сумму более 12 млн рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Карина М. из Нижегородской области стала исполнителем при похищении драгоценностей из ювелирного магазина в Уфе. Фото: соцсети

Карина М. из Нижегородской области стала исполнителем при похищении драгоценностей из ювелирного магазина в Уфе. Фото: соцсети

В Уфе огласили приговор 23-летней уроженке Дзержинска Карине М., обвиняемой в краже драгоценностей из ювелирного магазина на сумму более 12 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, девушка была признана виновной и получила реальный тюремный срок.

Напомним, осенью прошлого года девушка устроилась в ювелирный магазин на должность продавца-консультанта. Спустя месяц, по просьбе своего знакомого она забрала из магазина почти 1,5 тысяч драгоценностей, собрав их в рюкзак, и передала курьеру возле отеля в городе Сим Челябинской области. Девушку позже задержала в Нижегородской области, откуда она родом. По ее словам, она стала жертвой мошенников.

- Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил требования о возмещении ущерба. Женщина взята под стражу в зале суда, - рассказали в прокуратуре РБ.

Добавим, что накануне, 20 сентября, адвокат осужденной предоставил справку о том, что она беременна.

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