Уроженку Дзержинска осудили в Уфе за кражу драгоценностей на 12 млн рублей

Карина М. из Нижегородской области стала исполнителем при похищении драгоценностей из ювелирного магазина в Уфе. Фото: соцсети

В Уфе огласили приговор 23-летней уроженке Дзержинска Карине М., обвиняемой в краже драгоценностей из ювелирного магазина на сумму более 12 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, девушка была признана виновной и получила реальный тюремный срок.

Напомним, осенью прошлого года девушка устроилась в ювелирный магазин на должность продавца-консультанта. Спустя месяц, по просьбе своего знакомого она забрала из магазина почти 1,5 тысяч драгоценностей, собрав их в рюкзак, и передала курьеру возле отеля в городе Сим Челябинской области. Девушку позже задержала в Нижегородской области, откуда она родом. По ее словам, она стала жертвой мошенников.

- Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил требования о возмещении ущерба. Женщина взята под стражу в зале суда, - рассказали в прокуратуре РБ.

Добавим, что накануне, 20 сентября, адвокат осужденной предоставил справку о том, что она беременна.

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