Укравшая в Уфе драгоценности на 12 млн рублей девушка оказалась беременной

Фото Кировского районного суда

В Уфе началось рассмотрение уголовного дела в отношении 23-летней уроженки Дзержинска Нижегородской области Карины М. Ее обвиняют в краже драгоценностей на 12 млн рублей.

Во время заседания адвокат девушки предоставил справку о ее беременности и ходатайствовал приобщить это к делу.

— Суд, с учетом мнения сторон, удовлетворил указанное ходатайство, — сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Напомним, дерзкая кража произошла в ноябре прошлого года. Девушка по указанию неизвестного отправляла сведения о сотрудниках и режиме работы магазина, ассортименте и товарообороте. Войдя в доверие, мужчина убедил ее забрать ювелирные украшения и передать ему, что последняя и сделала.

После кражи обвиняемую обнаружили в Нижегородской области, где она пыталась скрыться.

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