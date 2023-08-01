В Уфе будут судить 22-летнюю продавщицу ювелирного, которая по просьбе неизвестного похитила драгоценности на 12 млн рублей

Карина М. из Нижегородской области стала исполнителем при похищении драгоценностей из ювелирного магазина в Уфе. Фото: соцсети

Полиция завершила расследование громкого уголовного дела о краже из уфимского ювелирного салона украшений на 12 млн рублей. В ближайшее время на скамье подсудимых по обвинению в этом преступлении окажется 22-летняя уроженка города Дзержинска Нижегородской области Карина М.

ДЕРЗКАЯ КРАЖА

Криминальная история началась в ноябре 2022 года, когда продавцы магазина «Ювелирцентр», расположенного в торговом центре, пришли на работу и обнаружили пропажу украшений. Сотрудники вызвали полицию и при них подсчитали убытки. Выяснилось, что с витрин пропали драгоценности на сумму около 12 млн рублей.

В ходе расследования стражи порядка выяснили, что вечером 19 ноября прямо перед закрытием магазина в помещении осталась одна сотрудница – старший продавец Карина М. После изучения записей с камер наблюдения сомнения отпали – девушка действительно собрала с прилавков золото с камнями. Затем она как ни в чем не бывало закрыла магазин и ушла.

В беседе с полицейскими сотрудники магазина рассказывали, что у Карины были ключи от дверей и она могла закрывать его вечером или открывать утром. В тот день девушка на правах старшей отпустила коллег домой пораньше. Дождавшись, когда ничего не подозревающие продавцы разойдутся по домам, злоумышленница принялась за дело.

Как только стало известно о пропаже из ювелирного магазина в Уфе дорогих украшений, Карину М. объявили в розыск. Как сообщали тогда в пресс-службе МВД по Башкирии, следователи смогли отследить ее передвижения до квартиры, которую она снимала.

Прихватив из ювелирного салона украшения, Карина сложила их в пару коробок из-под обуви и вместе с ними уехала на такси. Но дома девушка задержалась ненадолго и вскоре покинула город. Камеры зафиксировали, как она садится в автомобиль серого цвета около 23 часов вечера.

В СИЗО Карина написала книгу о произошедшем и назвала ее «Золотая любовь». Фото: скриншот сюжета телеканала ГТРК «Башкортостан»

ЗАДЕРЖАНИЕ И СТРАННАЯ ВЕРСИЯ

Спустя несколько дней после кражи девушку нашли и задержали. По данным МВД по Башкирии, она сама пришла в отдел полиции в своем родном городе Дзержинске Нижегородской области. Однако украденных украшений при ней уже не было. Как заявила тогда сама Карина, она отдала драгоценности другому человеку, который обманом убедил ее их похитить.

Тогда версия Карины о загадочном мужчине, который якобы был организатором преступления, вызвала множество вопросов. На время следствия по делу ее поместили в СИЗО. Как рассказывала тогда еще подозреваемая в краже, там она написала книгу, где представила свою версию произошедших событий. «Золотая любовь» - так она назвала свой будущий бестселлер.

В конце июля 2023 года полиция завершила расследование уголовного дела, и Карина М. из подозреваемой стала обвиняемой в краже в особо крупном размере. По данным следствия, в этой истории действительно фигурирует неизвестный мужчина.

ЗАГАДОЧНЫЙ ДИРЕКТОР

Как выяснили сотрудники МВД по Башкирии, история началась с того, что осенью 2023 Карина разместила объявление о поиске работы. Вскоре ей позвонили из Екатеринбурга и пригласили на собеседование в «консалтинговую фирму». В столице Урала она встретилась с мужчиной, который представился директором этой организации и предложил ей работу.

После краткого курса обучения, она по заданию «консалтинговой фирмы» отправилась в Уфу и устроилась в ювелирный магазин. Во время работы в «Ювелирцентре» Карина передавала своему «шефу» данные о сотрудниках и режиме работы магазина. Позднее, как выяснили полицейские, этот загадочный мужчина настолько вошел к ней в доверие, что убедил забрать драгоценности и передать ему.

По данным следствия, передача ювелирных изделий состоялась на территории Челябинской области. После встречи со своим «директором» девушка вернулась к себе домой в город Дзержинск, где добровольно пришла в отдел полиции.

На сегодняшний день поиски пропавших драгоценностей на общую сумму примерно 12 млн рублей продолжаются. Стражи порядка также пытаются установить личность этого загадочного «директора», в отношении которого возбуждено отдельное уголовное дело. Именно этого человека следователи считают организатором преступления.

А дело 22-летней Карины М. в ближайшее время передадут в суд, которого она дожидается, находясь под стражей.