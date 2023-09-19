Фото: Соцсети

Обмотавшая скотчем студента преподаватель Уфимского автотранспортного колледжа уволилась по собственному желанию. Об этом со ссылкой на руководство учреждения рассказала ГТРК «Башкортостан».

Инцидент произошел пару недель назад. Преподаватель намотала студенту скотч на голову, так как он мешал ей вести пару. Происходящее сняли на камеру мобильного телефона одногруппники парня и выложили ролик в социальные сети.

По факту случившегося в колледже была начата проверка, а затем преподавательницу отстранили от работы.

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