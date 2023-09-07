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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 9:14

Преподаватель Уфимского автотранспортного колледжа обмотала скотчем студента, чтобы утихомирить его

В Уфе преподаватель колледжа обмотала скотчем студента, чтобы успокоить его
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Преподаватель Уфимского автотранспортного колледж обмотала скотчем голову студента. Видео, на котором запечатлен инцидент, облетело сегодня социальные сети и Telegram-каналы.

На кадрах записи видно, как педагог, по всей видимости, была разъярена тем, что молодой человек мешал ей вести занятие. Чтобы утихомирить парня, она решила намотать на его голову скотч.

В дирекции учебного учреждения «КП-Уфа» рассказали, что по факту случившегося проводится проверка, а преподавательница отстранена от работы.

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