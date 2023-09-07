Преподавателя отстранили от работы после скандала со скотчем

В Уфимском автотранспортном колледже произошел неприятный инцидент. Преподаватель Элина Сарварова (имя изменено – Ред.) намотала студенту скотч на голову, так как он мешал ей вести пару. Происходящее сняли на камеру мобильного телефона одногруппники парня и выложили ролик в социальные сети.

После того, как скандальное видео с пары облетело едва ли не все городские сообщества в соцсетях, руководство Уфимского автотранспортного колледжа отстранило преподавателя от работы. Ранее в дирекции учебного заведения «КП-Уфа» сообщили, что по инциденту проводится проверка.

Мнения пользователей соцсетей относительно случившегося разделилось. Одни в комментариях к ролику посчитали, что такие методы воспитания чересчур жесткие и преподаватель поступила неправильно. А другие, напротив, высказали мнение о том, что с нынешними молодыми людьми нужно обращаться строго, а педагога в этой ситуации учасщиеся могли просто довести своим поведением.

У педагога большой стаж работы

Видеоролик, в одночасье прославивший уфимский колледж и скромную преподавательницу, показал лишь окончание конфликта. На кадрах видно, как Элина Сарварова обращается к уже обмотанному красным скотчем студенту.

- Что непонятного было в слове «не мешать работать»?! – строго вопрошает преподаватель. Происходящее в этот момент снимал на мобильный телефон другой студент, судя по всему, с последней парты.

По словам однокурсников, парень болтал и мешал уроку. Преподаватель его предупредила несколько раз, а затем пригрозила, что замотает скотчем. Студент ей не поверил - и вышло что вышло.

Известно, что преподавательница колледжа ведет сразу несколько дисциплин, среди которых есть юридические, например, трудовое право, страховое дело и история. Кроме того, она ведет технику безопасности на производстве, а своим коллегам в учебном заведении преподает охрану труда.

Недавно Элина Сарварова участвовала в городском конкурсе среди преподавателей колледжей. Общий педагогический стаж впечатляет: в системе образования она уже более 30 лет, окончила Башкирский госуниверситет и постоянно проходит повышение квалификации.

Героиня скандального ролика преподает не только студентам, но и коллегам

К слову, студенты Уфимского автотранспортного колледжа, с которыми нам удалось поговорить, подобного поведения от своего преподавателя ранее не замечали: говорят, она строгая, но справедливая. Один из выпускников так охарактеризовал Элину Сарварову:

- Она хороший преподаватель. При мне никогда ничего подобного не делала. Поругаться могла. Преподавателю вообще свойственно ругаться. В воспитательных мерах могла что-то сказать. Никаких матерных слов не было. Всегда спокойная и приветливая. Довести ее очень тяжело.

Один из нынешних студентов УАТК также подчеркнул, что учитель она добрый.

- Учитель добрый, с подколами. У нас есть мальчик в группе с длинными волосами, и его лицо как бы не видно. Она вторую пару ругает его. А так все. Норм учитель.

Студенты, как бывшие, так и нынешние, отзываются о педагоге положительно

Мы опросили еще ряд бывших и нынешних студентов, которые учились у Элины Сарваровой. У них мнение такое же.

- Бывали неприятные моменты только когда тон голоса поднимала, ну а подобных ситуаций не было. Хорошим преподавателем была, интересно вела предмет, подача отличная.

- Очень добрый человек, строгий, но добрый. Всегда нам говорила, что если мы захотим, то можем на паре налить чай, только не не шуметь главное. Могла повысить голос, когда студент не слушался, но я думаю, что так делают все, и в этом ничего плохого. Позитивный человек в целом. Если ее слушать и уважать, то и она хорошо будет относиться к студенту.

- Бомбовый препод, понимающий, в теме с молодыми! Никогда себе не позволяла такого. Не знаю что на неё нашло.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии «КП-Уфа» сообщили, что по данному факту сотрудники ведомства проводят проверку.

- Прокуратура Октябрьского района города Уфы проводит проверку. В ходе нее будет дана правовая оценка действиям преподавателя, - подчеркнули в надзорном ведомстве.