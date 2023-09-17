Пропавшую в Башкирии во время восхождения на Иремель туристку нашли живой

В поисках пропавшей туристки принимали участие спасатели и волонтеры. Фото: МЧС РБ

Туристку из Екатеринбурга, которая пропала во время восхождения на Иремель, нашли живой и невредимой. Об этом сообщили в республиканском МЧС поздно вечером 16 сентября.

- Женщину нашли волонтеры на горе Ягодная. С ней все в порядке, в медицинской помощи не нуждается. Спасатели возвращаются в места дислокации, - уточнили в ведомстве.

Напомним, женщина пропала во время спуска с Большого Иремеля на Малый Иремель, отбившись от основной группы с инструктором. К поискам сразу же присоединились волонтеры и спасатели из Усть-Катава, местность облетали на вертолете и даже собирались привлечь беспилотники, но, к счастью, туристку удалось быстро найти.

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