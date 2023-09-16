Поиски пропавшей туристки из Екатеринбурга в районе Иремеля: известны последние данные

Фото с места поисков пропавшей туристки из Екатеринбурга предоставили в МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили, что к настоящему моменту поиски пропавшей во время спуска с Большого Иремеля на Малый Иремель пропавшей туристки из Екатеринбурга все еще продолжаются.

В ведомстве проинформировали, что пока что ее найти не удалось. Возобновить спасательные работы планируется с наступлением светлого времени суток. На место поиска дополнительно привлекут спасателей из Челябинской области.

В пресс-службе регионального МЧС отметили, что также на место предположительной пропажи прибудет группа беспилотной авиации для поисков с воздуха.

Напомним, что об исчезновении женщины стало известно сегодня. Туристка отделилась от основной группы и потерялась. Ранее ее искали, в частности, при помощи вертолета.

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