Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 сентября 2023 16:47

Поиски пропавшей туристки из Екатеринбурга в районе Иремеля: известны последние данные

Пропавшую в Башкирии туристку из Екатеринбурга будут искать с беспилотниками
Источник:kp.ru
Фото с места поисков пропавшей туристки из Екатеринбурга предоставили в МЧС Башкирии

Фото с места поисков пропавшей туристки из Екатеринбурга предоставили в МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили, что к настоящему моменту поиски пропавшей во время спуска с Большого Иремеля на Малый Иремель пропавшей туристки из Екатеринбурга все еще продолжаются.

В ведомстве проинформировали, что пока что ее найти не удалось. Возобновить спасательные работы планируется с наступлением светлого времени суток. На место поиска дополнительно привлекут спасателей из Челябинской области.

В пресс-службе регионального МЧС отметили, что также на место предположительной пропажи прибудет группа беспилотной авиации для поисков с воздуха.

Напомним, что об исчезновении женщины стало известно сегодня. Туристка отделилась от основной группы и потерялась. Ранее ее искали, в частности, при помощи вертолета.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.