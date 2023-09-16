В районе Иремеля в Башкирии потерялась туристка из Екатеринбурга

В районе Иремеля пропала туристка из Екатербирга. Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии 16 сентября передали, что во время спуска с горы Большой Иремель на Малый Иремень туристка из Екатеринбурга отделилась от группы и потерялась. Впоследствии женщина так и не пришла в назначенное время к месту, которое было обговорено заранее.

В настоящий момент участники туристической группы самостоятельно ищут потерявшуюся в радиусе благоустроенной ими стоянки. Также к поискам присоединились спасатели из Усть-Катава. Пока что поиски не принесли результатов.

В МЧС Башкирии приняли решение привлечь к спасательным работам девять человек и три единицы техники. На место ЧП также выслали вертолет.

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