Вице-премьер Башкирии Илшат Тажитдинов покидает свой пост

Фото: vk.com/ilshat_tazhitdinov

Заместитель премьер-министр Башкирии Илшат Тажитдинов покидает свой пост. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило издание «РБК Уфа».

Чиновник продолжит работу на своей должности до 4 октября, а затем он перейдет на работу в Государственное Собрание республики депутатом на профессиональной постоянной основе.

Илшат Тажитдинов получил пост вице-премьера, руководителя аппарата правительства Башкирии в 2010 году. В 2021 году на должность руководителя аппарата назначили экс-главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, но Тажитдинов остался в ранге вице-премьера. Теперь он курирует реализацию Национальных проектов в регионе.

Напомним, недавно стало известно, что свои посты покидают министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин и председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров. И тот и другой перейдут на службу в качестве избранного депутата в Курултай республики.

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