Председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров уходит с поста

Фото: vk.com/gumerovfr

Председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров уходит с поста. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщило издание «РБК Уфа».

Гумеров на своей личной странице в социальных сетях рассказал, что его избрали депутатом парламента Башкирии от партии «Единая Россия» по Стерлитамакскому избирательному округу № 27. Журналисты сообщают, перейдет на работу в Курултай на постоянной основе.

– Стать депутатом – очень важный шаг в моей жизни. Буду делать все, чтобы весь свой потенциал направить на то, чтобы вместе сделать родной Башкортостан еще более комфортным и безопасным для жизни российским регионом, – написал в своей публикации Фарит Гумеров.

Исполнять обязанности Гумерова в Госкомитете по ЧС будет его первый заместитель Кирилл Первов.

Напомним, недавно стало известно, что свой пост покидает министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин. До 4 октября он продолжит работу на должности главы ведомства, после чего перейдет на службу в качестве избранного депутата в Государственное Собрание республики.

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