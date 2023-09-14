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НовостиПолитика14 сентября 2023 7:59

Айбулат Хажин покинет должность министра образования Башкирии 4 октября

В пресс-службе правительства прокомментировали уход главы ведомства
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Министр образования Башкирии Айбулат Хажин покинул свой пост

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин покинул свой пост

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин покидает свой пост. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе правительства республики. Причиной отставки стал переход Хажин в региональное заксобрание в качестве избранного депутата.

- Айбулат Хажин продолжит работу в должности Министра образования и науки Республики Башкортостан до 4 октября, после чего перейдет на службу в качестве избранного депутата в Государственное Собрание Республики Башкортостан, - сообщили в пресс-службе.

Пока неизвестно, кто именно заменит Хажина на посту руководителя ведомства. По сообщению республиканских СМИ в правительстве рассматривают возможные кандидатуры.

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