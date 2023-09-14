Айбулат Хажин покинет должность министра образования Башкирии 4 октября

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин покинул свой пост

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин покидает свой пост. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе правительства республики. Причиной отставки стал переход Хажин в региональное заксобрание в качестве избранного депутата.

- Айбулат Хажин продолжит работу в должности Министра образования и науки Республики Башкортостан до 4 октября, после чего перейдет на службу в качестве избранного депутата в Государственное Собрание Республики Башкортостан, - сообщили в пресс-службе.

Пока неизвестно, кто именно заменит Хажина на посту руководителя ведомства. По сообщению республиканских СМИ в правительстве рассматривают возможные кандидатуры.

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