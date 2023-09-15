В Башкирии досрочно покинул пост главы Янаульского района Ильшат Вазигатов

Вазигатов переходит на работу депутатом Госсобрания — Курултая Башкирии

В Янаульском районе Башкирии местную администрацию покинул глава Ильшат Вазигатов. Отставку руководителя района приняли местные депутаты накануне, 14 сентября.

Известно, что полномочия чиновник сложил досрочно. Причиной тому стал переход на новую работу: Вазигатов получил депутатский мандат на парламентских выборах по Буйскому избирательному округу № 44 от партии «Единая Россия».

Напомним, ранее стало известно, что свои посты глав республиканских ведомств покидают Айбулат Хажин и Фарит Гумеров. Они так же переходят в заксобрание региона.

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