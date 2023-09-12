Главой Башстата назначили Ильдара Загидуллина

Фото: vk.com/bashstat_gks_ru

Главой Федеральной службы государственной статистики по Башкирии назначили Ильдара Загидуллина. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Ильдар Загидуллин родился в Уфе. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Работает в Башстате с 2009 года: до 2011-го был ведущим специалистом, с 2012 по 2018 год возглавлял отдел государственной статистики в Уфе, а с конца 2018 года занимал должность заместителя руководителя ведомства.

В мае этого года Загидуллин был назначен временно исполняющим обязанности главы Башстата после смерти предыдущего руководителя ведомства Акрама Ганиева.

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