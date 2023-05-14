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НовостиОбщество14 мая 2023 8:21

Умер руководитель Башстата Акрам Ганиев

Он возглавлял ведомство более 20 лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

На 65-м году жизни скончался руководитель Башстата Акрам Ганиев. Об этом в своих соцсетях 14 мая сообщил глава Салаватского района Марс Кашапов.

– Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Акрама Мухаметовича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах… – написал чиновник.

Акрам Ганиев родился 3 января 1959 года в деревне Куселярово Салаватского района. Работать в статистическом ведомстве начал еще в 1983 году: до 1994 года был начальником отдела Статуправления БАССР, с 1994 по 2000 год стал зампредом регионального Госкомстата, а затем возглавил орган. После того как ведомство преобразовали в территориальный орган Росстата в 2005 году продолжал им управлять до последних дней.