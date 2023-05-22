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НовостиОбщество22 мая 2023 7:40

Новым руководителем Башстата назначили 37-летнего Ильдара Загидуллина

Он работает в ведомстве с 2009 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео с оперативного совещания в правительстве Башкирии

кадр видео с оперативного совещания в правительстве Башкирии

Временно исполняющим обязанности руководителя Башстата назначили 37-летнего Ильдара Загидуллина. Прежний глава ведомства – Акрам Ганиев – умер 14 мая.

Нового руководителя статистического органа на оперативном совещании в правительстве республики представил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Вам желаем успеха. Вашего руководителя, Акрама Мухаметовича мы проводили, так получилось. Вам работа эта понятна, так что в добрый путь, – обратился он к Загидуллину.

Ильдар Загидуллин работает в Башстате с 2009 года: до 2011-го был ведущим специалистом, с 2012 по 2018 год возглавлял отдел государственной статистики в Уфе, а с конца 2018 года занимал должность заместителя руководителя ведомства.