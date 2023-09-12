В Башкирии подвели предварительные итоги выборов

Партия «Единая Россия» получила 68,9% голосов избирателей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стали известны предварительные итоги выборов в Госсобрание Башкирии. Голосование за депутатов заксобрания прошло 10 сентября.

Как сообщили в ЦИК республики, партия «Единая Россия» получила 68,9% голосов избирателей, КПРФ — 11,7%, ЛДПР — 7,7%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,3%, «Новые люди» — 3,4%.

Участие в Едином дне голосования в Башкирии приняли около 1,4 млн человек. Явка в 2023 году превысила 52%, что на три пункта выше, чем было на выборах в 2018 году.

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