Явка на выборах в Башкирии превысила 52 процента

Всего на выборах всех уровней участвовали девять партий Фото: Иван МАКЕЕВ

Озвучена предварительная явка на выборах в Башкирии, которые прошли 10 сентября. Жители республики выбирали депутатов седьмого созыва Государственного собрания — Курултая РБ. По итогам голосования будут выбраны 110 парламентариев в региональное заксобрание.

Как сообщила председатель Центризбиркома РБ Илона Макаренко, явка избирателей на выборы в Башкирии составила 52,48%. По ее словам, к этому часу обработано 94,9 процента протоколов. Макаренко отметила, что явка на предыдущих выборах была ниже - 49,8%.

По предварительной информации, 69,11% голосов получила партия «Единая Россия», второе место с 11,65% у КПРФ. Третью строчку занимает ЛДПР — 7,74%. Справедливая Россия — За правду» набрала 7,31%, «Новые люди — 3,37%.

Самые высокие показатели явки, по данным на вечер 10 сентября, отмечены в Татышлинском, Благоварском, Бакалинском, Балтачевском и Зианчуринском районах. Среди городов лидируют Стерлитамак, Салават и Октябрьский.

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