Выборы в Госсобрание Башкирии завершились триумфом «Единой России»

Выборы в Башкирии прошли спокойно, серьезных нарушений не зафиксировано. Фото: ЦИК РБ

В Башкирии обработали более 99,9% бюллетеней, и уже можно с полной уверенностью говорить: во-первых, выборы в Госсобрание-Курултай состоялись и прошли без каких-либо крупных нарушений, и, во-вторых, абсолютную победу по всем фронтам одержала «Единая Россия».

На данный момент по единому округу партия власти, которую на выборы повел лично глава Башкирии Радий Хабиров, набрала чуть менее 69% голосов (за «Единую Россию» проголосовало более миллиона жителей региона). Ближайший преследователь в лице КПРФ набрал чуть более 11,5%. Пятипроцентный барьер для попадания в Курултай также набрали ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду» - примерно по 7,5% (у ЛДПР чуть больше, они - третьи).

А вот партия «Новые люди», которая очень надеялась попасть в новый созыв республиканского парламента, набрала лишь около 3,5% голосов, чего не хватило для прохода. Ложечкой меда стала победа представительницы партии, председателя Совета при главе Башкирии по правам человека Зульфии Гайсиной в своем одномандатном округе. То есть один представитель от «Новых людей» в Курултае все же будет.

Что касается общих итогов по одномандатным округам, то общая картина там примерно та же. «Единая Россия» праздновала победу в 46 округах из 55, тут преимущество партии даже более подавляющее. Два места с боем урвали представители КПРФ, по одному – справедливороссы, партия «Зеленые» и «Новые люди» (как раз Зульфия Гайсина). Еще четыре места забрали самовыдвиженцы.

Глава Центральной избирательной комиссии Башкирии Илона Макаренко заявила, что нарушений избирательного законодательства по ходу выборов установлено не было. Каждая партия признала итоги выборов.

Также отметим, что каких-то сенсационных историй в СМИ по ходу 10 сентября также не появлялось. Все прошло достаточно спокойно.

Глава ЦИК Башкирии Илона Макаренко. Фото: ЦИК РБ

ВСЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Своим мнением по итогам выборов поделился и глава Башкирии Радий Хабиров:

- Явка у нас довольная высокая – более 50% жителей пришли голосовать. Традиционно высокий процент в сельских районах, но и крупные города приняли довольно активное участие. Для нас важно, чтобы наш парламент максимально отражал структуру нашего общества.

Что касается итогов голосования, то здесь безусловная победа «Единой России». Я только могу сказать, что партия может честно смотреть в глаза людям, так как все эти непростые периоды она была рядом с людьми. Это касается и работы в период ковида, и добровольческое движение, и помощь участникам СВО. Наверное, именно это и отразилось на итогах голосования.

Благодарю все политические силы, которые приняли участие. Все проявили высокий уровень рассудительности и политической грамотности. Приятно, что представлен высокий спектр партий.

Давайте пожелаем успехов всем депутатам, которые избраны в парламент. У нас обновление состава более чем на 50%. Появилось много ярких интересных людей. Я уже подписал документ, что первое заседание Курултая Республики Башкортостан нового созыва пройдет 5 октября, - сказал Хабиров.

Также глава региона выразил слова благодарности всей системе избирательных комиссий региона. В этом году, по мнению федеральных экспертов, качество организации хода выборов и проведения подсчета голосов вышли на новый уровень.

К слову, для Хабирова, по большому счету, это личная победа, так как именно он был во главе тройки региональных лидеров партии «Единая Россия» и своим участием обеспечил удачную агитационную кампанию, хотя график работы главы региона и без того был очень напряженным.

Радий Хабиров лично возглавил список "Единой России" на выборах в Курултай. Фото: пресс-служба главы Башкирии

КАКИМ БУДЕТ НОВЫЙ СОЗЫВ

Несмотря на то, что в парламенте сохранилось значительное преобладание «Единой России», по именам седьмой созыв Курултая Башкирии должен серьезно обновиться. Это подтвердил, в частности, и председатель регионального госсобрания Константин Толкачев:

- Доминирующее положение по-прежнему остается за «Единой Россией» — партией, которая показала высокую эффективность в сложный период пандемии и которая успешно координирует работу в период СВО. По персоналиям парламент обновится более чем наполовину. Мы увидим много новых лиц. Среди них есть известные, яркие личности. Надеемся, что столь же ярко они проявят себя и в парламентской деятельности, - гарантирует представитель победившей партии.

К слову, достаточно любопытно сохранит ли свою должность сам 70-летний Толкачев, который находится в должности спикера парламента с 1999 года. Срок очень внушительный, и замена, вроде бы, напрашивается, правда реальных предпосылок для такого решения как-то особо не видится, потому что Толкачев в хороших отношениях и с властями республики, и с федеральными коллегами. Хотя сюрприза вполне можно ожидать.

А вот, как минимум, половину комитетов Курултая точно ждет смена глав. Некоторые из прежних руководителей вообще не участвовали в выборах и в новом созыве их попросту не будет. Работа по формированию органов управления Курултая начнется уже совсем скоро.

Выберут ли Толкачева вновь спикером парламента - главная интрига ближайшего будущего. Фото: Госсобрание-Курултай РБ

РЕЗУЛЬТАТЫ В ПРЕДЕЛАХ ОЖИДАНИЯ

Своим видением результатов выборов с «Комсомольской правдой – Уфа» поделился политолог УУНиТ Арсен Шаяхметов:

- Минувшие выборы в Госсобрание в республике прошли по классической формуле – однодневное голосование без использования дистанционных технологий. Сюрпризов кампания не показала – и по партийному раскладу, и по явке результаты в пределах ожидания. Изначально официальную явку я предполагал на уровне 40-50%, в этот гандикап она и уложилась. Это и понятно – явка очевидно не нагонялась – агитации за кандидатов практически не было, широкого медийного обсуждения выборов, промо-акций, бесплатной раздачи пирожков на участках, как в прошлые годы, тоже не было. Вместе с тем, было понимание, что явка ниже 40% будет иметь негативные имиджевые последствия – в нынешнее время власти стремятся показывать консолидацию и низовую поддержку.

Существенных разочарований кампания не принесла, но ощущался дефицит идейного разнообразия и полемики смыслов. Понятно, что партии так или иначе отстранились от прямой политической конфронтации, выбрав общую политическую платформу, но от генераций новых смысловых точек роста, тезисов будущего развития республики это не освобождает. В рамках кампании мы мало слышали конкретики и разговоров о будущем.

Новый созыв Курултая вновь покажет формальное разнообразие по партиям – очевидно, мы там увидим представителей шести партий и самовыдвиженцев. Появляются и «Новые люди» - не как полнокровная фракция, а на уровне одномандатного представительства. Опыт работы федерального парламента показывает, что партия голосует, как правило, синхронно с единороссами, так что ожидаю, что в республиканском Госсобрании будет схожая ситуация, - резюмировал политолог.