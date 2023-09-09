В детском саду в Белорецке 29 воспитанников заболели сальмонеллезом

29 воспитанников детского сада в Белорецке оказались заражены сальмонеллой

В детском саду №19 в Белорецке заболели сальмонеллезем 29 воспитанников, из которых 19 госпитализированы. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Ъ-Уфа».

По предоставленным данным, 10 воспитанников находятся в удовлетворительном состоянии. Случаи заболевания есть также и среди воспитателей.

Ранее «Комсомолка» передавала, что Роспотребнадзор Башкирии начал эпидемиологическое расследование, детский сад сейчас опечатан и закрыт, дальнейшей угрозы распространения инфекции нет.

В Следственном комитет по Башкирии сообщили, что в настоящий момент организована проверка по признакам производства, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции, а также выполнение работ и услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ведомстве уточнили, что в период с 6 по 8 сентября несколько воспитанников детского сада обратились за медицинской помощью с признаками инфекции, часть была госпитализирована, угрозы их жизни нет. В прокуратуре Башкирии также начали проверку по факту случившегося.