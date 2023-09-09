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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 12:27

Массовая вспышка острой инфекции обнаружена в детском саду в Башкирии

В Башкирии из-за групповой вспышки сальмонеллы детский сад закрыли на карантин
Источник:kp.ru
В детском саду №19 в Белорецке обнаружена вспышка сальмонеллы

В детском саду №19 в Белорецке обнаружена вспышка сальмонеллы

В Белорецке в детском саду №19 обнаружили групповую вспышку заболевания острой кишечной инфекцией. В настоящий момент Роспотребнадзор Башкирии начал эпидемиологическое расследование.

В ведомстве намерены провести все лабораторные исследования и проверить персонал. По предварительным данным, причиной стал сальмонеллез.

В настоящий момент детский сад закрыт и опечатан. Угрозы распространения инфекции.

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