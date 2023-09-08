ВС Башкирии продлил арест обвиняемой в призыве к дезертирству Рамиле Саитовой*

Фото: Кировский районный суд Уфы

Вчера, 7 сентября, Верховный суд Башкирии продлил арест до 13 октября активистке из Уфы Рамилю Галим (Саитову)*, обвиняемую в призыве к дезертирству. Об этом сообщил «РБК Уфа» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов республики.

Напомним, 11 ноября активистка, будучи несогласной с проведением специальной военной операции, выложила в Youtube видеообращение к мобилизованным в ряды российской армии гражданам с призывом дезертировать. За это против нее возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Отметим, что в позапрошлом году общественницу приговорили к трем годам колонии-поселения по уголовному делу о публичных призывах к экстремизму через интернет. Поводами для разбирательства стали два опубликованных ею видео. На одном активистка задает на улице Уфы провокационные вопросы девочкам-армянкам, а на другом – говорит о сносе поклонных православных крестов в Башкирии.

*Рамиля Саитова внесена в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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