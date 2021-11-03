Башкирскую активистку Рамилю Саитову приговорили к трем годам колонии

фото: пресс-служба Кировского районного суда

Кировский районный суд приговорил башкирскую активистку Рамилю Саитову к трем годам колонии-поселения по уголовному делу о публичных призывах к экстремизму через интернет. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщила пресс-служба суда.

– Саитова Р.Х. признана виновной в совершении преступления, […] и ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии- поселении, с лишением права заниматься администрированием сайтов в сети "Интернет " сроком на 2 года, – следует из решения суда.

Поводами для возбуждения уголовного дела против Саитовой стали два опубликованных ею видео. На одном активистка задает на улице Уфы провокационные вопросы девочкам-армянкам, а на другом – говорит о сносе поклонных православных крестов на территории Башкирии. Рамилю Саитову поместили в СИЗО год назад, периодически ей продлевали меру пресечения – вплоть до последнего процесса. Прокурор запрашивал для обвиняемой 3,5 года заключения.

После оглашения приговора Саитова заявила, что «делала то, что считала нужным»: «Я знала, что могу быть наказана, хотя вину свою не признаю. Этот срок – три года – он не вымоленный и не выпрошенный. Мне очень жаль, что внуки растут без меня. Приговор я, конечно, обжалую».