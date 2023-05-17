В Уфе активистку Рамилю Саитову* арестовали по делу о призыве к дезертирству

Фото: Кировский районный суд Уфы

В Уфе активистку Рамилю Галим (Саитову)* заключили под стражу по делу о призыве к дезертирству. Об этом рассказала пресс-служба Кировского районного суда.

Суд установил, что 11 ноября обвиняемая, будучи несогласной с проведением специальной военной операции на территории Донецкой народной Республики, Луганской народной Республики и Украины, выложила в Youtube видеообращение к мобилизованным в ряды российской армии гражданам с призывом дезертировать.

В позапрошлом году активистку приговорили к трем годам колонии-поселения по уголовному делу о публичных призывах к экстремизму через интернет. Поводами для возбуждения уголовного дела против нее стали два опубликованных ею видео. На одном активистка задает на улице Уфы провокационные вопросы девочкам-армянкам, а на другом – говорит о сносе поклонных православных крестов на территории Башкирии.

– После отбытия наказания за совершение преступления экстремистской направленности на путь исправления не встала, от своих идеологических позиций не отказалась и, имея непогашенную судимость, проявляя явное неуважение к обществу и государству, демонстративно продолжила противоправную деятельность, направленную на призывы граждан к совершению преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, умышленно игнорируя наложенное приговором суда в отношении нее вышеуказанное ограничение, – сообщает пресс-служба Кировского районного суда Уфы.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил заключить ее под стражу на два месяца – до 16 июля текущего года.

*Рамиля Саитова внесена в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.