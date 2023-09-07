«Надо просто трудиться и быть упорным»: Хабиров рассказал о том, как достичь своей мечты

Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях рассказал о своей воплотившейся мечте.

Как поведал руководитель республики в своей публикации, у него была мечта «навести порядок» на Советской площади и поставить памятник генералу Шаймуратову, и осенью прошлого года это произошло.

Однако Хабиров, как он утверждает, еще мечтал наполнить площадь разнообразными событиями. В качестве примера глава Башкирии приводит фестиваль классической музыки «Романтика осени», который как раз прошел вчера на Советской площади.

– К нам приехали прославленные артисты и творческие коллективы. Собрались тысячи наших горожан. И по-моему, получилось очень круто. Мечты сбываются! Надо просто трудиться и быть упорным, – заявил Хабиров.

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