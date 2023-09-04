5 и 6 сентября в Уфе пройдет фестиваль классической музыки «Романтика осени»

Фестиваль состоится на Советской площади

5 и 6 сентября на Советской площади в Уфе пройдет Всероссийский фестиваль классической музыки «Романтика осени». Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказала Амина Шафикова.

Завтра, 5 сентября, для жителей и гостей Уфы выступит национальный симфонический оркестр республики под управлением заслуженного артиста РБ, лауреата государственной премии имени Салавата Юлаева маэстро Дмитрия Крюкова. Музыканты исполнят произведения Чайковского, Крюкова, Наварро и знаменитые оперные арии.

Во вторник, 6 сентября, Тюменский филармонический оркестр под управлением художественного руководителя рука и главного дирижера Юрия Медяника исполнит произведения Бизе, Рахманинова, Хачатуряна и других композиторов.

Оба концерта начнутся в 19:00, вход свободный.

Напомним, в связи с проведением фестиваля будут перекрыты улицы Пушкина и Советская.

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