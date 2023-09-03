В Аргентине обнаружили мертвой жительницу Уфы

Уфимка после родов в Аргентине захотела на родину, но муж был против

В Аргентине обнаружили мертвой 29-летнюю жительницу Уфы, которая прилетела туда на роды. Об этом сообщил телеграм-канал «База».

Известно, что уфимка в сентябре 2022 года вышла замуж. Тогда же она вместе с супругом уехала из страны: сначала в Грузию, а затем в Турцию. Когда девушка забеременела, пара решила ехать рожать в Аргентину.

После успешных родов жительница Уфы захотела вернуться на родину, но ее муж был против. Тогда у супругов начались частые ссоры. После очередного конфликта женщина выпала из окна вместе с грудным ребенком. Местная полиция предполагает, что мужчина мог быть причастным к смерти жены.

По словам родственников погибшей, она всегда была позитивным человеком. Последний раз девушка выходила на связь с близкими 26 августа. В разговоре она сказал, что вышла замуж не за того человека, о чем сожалеет.

Напомним, три года назад в Италии трагически погибла модель из Уфы.

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