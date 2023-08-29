На горе Иремель в Башкирии в конце лета выпал первый снег

Фото: Соцсети

В Белорецком районе Башкирии на горе Иремель выпал первый снег. Один из туристов опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлел необычное явление.

По словам автора публикации, снегопад случился три дня назад – 26 августа. На кадрах записи видно, что небо над возвышенностью затянуло густыми мрачными тучами, а с него на вторую по высоте вершину Южного Урала падают хлопья первого в этом году снега.

Напомним, синоптики Башкирии заявили, что завтра, 30 августа, в республике ожидаются холода и осадки. А сегодня в Уфе сильный ураган повалил деревья и разбил несколько машин.

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