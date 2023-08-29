В Башкирии 30 августа прогнозируются дожди и холода до +4°

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 30 августа, в Башкирии ожидаются холода и осадки. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Согласно данным синоптиков, в предпоследний день лета жителям республики следует ожидать облачную погоду с прояснениями. По всей республике, кроме западной части, пройдут кратковременные дожди. Будет северо-западный ветер до 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Грядущей ночью столбики термометров опустятся до +4,+9°, днем потеплеет до +12,+17°.

На автодорогах ночью и утром в некоторых районах образуется туман, видимость составит 500 и менее метров.

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