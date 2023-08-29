Разбитые машины, рухнувшие столбы и поваленные деревья: по Уфе прошел сильный ураган

Из-за стихии было разбито 5 автомобилей Фото: УГЗ Уфы

Сегодня, 29 августа, по Уфе прошел сильный ураган, который повредил автомобили и повалил деревья. О последствиях стихии рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Упавшие из-за непогоды упавшие деревья повредили пять автомобилей в Октябрьском, Советском и Калининском районах. На улице Бикбая, 36, рухнувшее насаждение разбило две машины. Падая, оно также повредило линию наружного освещения, из-за чего на еще одно авто свалился столб.

Фото: УГЗ Уфы

Еще из-за стихии повреждения получили два автомобиля на улице Первомайская, 100, и на Индустриальном шоссе, 119. Также деревья упали на проезжую часть и тротуар на перекрестке улицы Карла Маркса и бульвара Ибрагимова и на проспекте Октября, 90.

Фото: УГЗ Уфы

– Из людей никто не пострадал. Городские службы устраняют последствия непогоды, – заявили в УГЗ столицы Башкирии.

Сотрудники управления предупредили жителей и гостей города, что неблагоприятная погода сохранится до завтрашнего вечера, и потому специалисты призывают быть осмотрительнее и соблюдать меры безопасности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.