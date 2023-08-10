«Признаков криминала не обнаружено»: СК Башкирии прокомментировал смерть пропавшего ведущего праздников из Магнитогорска

фото: vk.com // Александр Нурмухаметов

В Белорецком районе Башкирии завершились поиски 34-летнего ведущего праздников из Магнитогорска. Александр Нурмухаметов был найден мертвым спустя 4 дня поисков неподалеку от ГЛЦ «Банное». Сейчас по факту случившегося проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая точно установит причину смерти шоумена.

– Белорецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Башкирии устанавливаются обстоятельства смерти мужчины. По предварительным данным признаков криминального характера не установлено, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома.

В свою очередь собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах уточнил, что рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе и суицид. Не спешат делать поспешные выводы и близкие Александра Нурмухаметова.

- Давайте дождемся результатов судмедэкспертизы, - в голос твердят друзья погибшего мужчины.

Наши коллеги из «КП-Челябинск» уточняют, что по словам друзей Александра, при нем в момент обнаружения не было ни телефона, ни банковской карты (впрочем, крупной суммы денег на ней тоже не было), поэтому они буквально теряются в догадках, что же могло произойти.

Напомним, ведущий праздников Александр Нурмухаметов приехал на Банное из Магнитогорска, где должен был выступать на мероприятии в качестве ведущего. После проверки звука 5 августа мужчина неожиданно исчез, в его поисках участвовали волонтеры и полиция.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибшего Александра Нурмухаметова.

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