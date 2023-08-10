В Башкирии найден мертвым пропавший 34-летний ведущий праздников из Магнитогорска Александр Нурмухаметов

Фото из личного архива Александра Нурмухаметова

В Башкирии прекратили поиски 34-летнего Александра Нурмухаметова из Магнитогорска. Известный в своем городе ведущий праздников и DJ пропал около озера Банное еще 5 августа. Мужчина должен был после поездки отправиться на выступление, однако перестал отвечать на сообщения и звонки. Стало известно, что молодого человека нашли мертвым.

- Саша погиб. Не надо пока ничего писать, даже соболезнования, - написала его подруга в соцсетях.

Детали и подробности трагедии не разглашаются. По факту гибели молодого человека начата проверка.

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