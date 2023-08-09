Сказал, что немного поспит, и приедет на фестиваль: в Башкирии при загадочных обстоятельствах исчез ведущий праздников

Пропавший Александр Нурмухаметов // фото: Егор ЭЙСНЕР

В Башкирии рядом с Челябинской областью пропал 34-летний ведущий праздников из Магнитогорска Александр Нурмухаметов. Последний раз мужчина выходил на связь еще субботним вечером 5 августа. Тогда его довезли с пляжа «Родина» до горнолыжного центра «Банное». Он сказал, что немного поспит и приедет на фестиваль, где у него планировалось выступление. На мероприятии житель соседнего региона не появился, перестав выходить с близкими на связь. Сейчас его ищут волонтерские организации и полиция. Об этом рассказали наши коллеги из «КП-Челябинск».

По словам девушки пропавшего Яны, последний раз телефон Александра ловил связь в районе развилки возле кафе «Старый очаг» на повороте в сторону Банного. Это в 12 километрах от одноименного горнолыжного центра.

Яна обратилась в полицию Магнитогорска и Абзелиловского района, к которому территориально относится озеро – поисками занимается местный отдел. Сейчас девушка добивается того, чтобы правоохранители узнали, какие операции ведущий совершал с банковской картой и с кем созванивался. В МВД пояснили, что это можно будет сделать только через 10 дней после принятия заявления. Затем пропавшего должны объявить в федеральный розыск и получить соответствующее разрешение суда. Все это займет не меньше двух недель. Процесс может ускориться, если Следственный комитет возбудит уголовное дело об убийстве, но пока этого не происходит.

Подруга Нурмухаметова также просмотрела его аккаунт в соцсетях – однако безрезультатно. Версию о том, что Александр мог сбежать или попросту загулять, девушка отрицает. Она намерена отправится на «Банное», чтобы забрать записи с камер видеонаблюдения.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост – 180-185 см, темные короткие волосы. В день пропажи был одет в светло-зеленое поло и шорты с изображением какаду и пеликанов.

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