Спустя месяц нашли молодую мать, которая поехала в Уфу на заработки и пропала

фото: "БашРегионСпас"

Завершились поиски 34-летней Гульназ Н. из Кармаскалинского района Башкирии, которая поехала в Уфу на заработки и пропала без вести. Женщину нашли живой. Об этом сообщили в волонтерской организации «БашРегионСпас». Там не уточнили, где и при каких обстоятельствах удалось найти исчезнувшую.

Напомним, Гульназ пропала (причем уже во второй раз) еще в начале июля. Дома ее ждали малолетнюю дочь и мать. По словам последней, в башкирской столице женщина связалась с подозрительным мужчиной, который дурно на нее влияет.

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