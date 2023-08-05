Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 августа 2023 15:11

Спустя месяц нашли молодую мать, которая поехала в Уфу на заработки и пропала

Дома женщину ждала малолетняя дочь
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: "БашРегионСпас"

фото: "БашРегионСпас"

Завершились поиски 34-летней Гульназ Н. из Кармаскалинского района Башкирии, которая поехала в Уфу на заработки и пропала без вести. Женщину нашли живой. Об этом сообщили в волонтерской организации «БашРегионСпас». Там не уточнили, где и при каких обстоятельствах удалось найти исчезнувшую.

Напомним, Гульназ пропала (причем уже во второй раз) еще в начале июля. Дома ее ждали малолетнюю дочь и мать. По словам последней, в башкирской столице женщина связалась с подозрительным мужчиной, который дурно на нее влияет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.