«Боюсь, что ее где-то удерживают»: в Уфе разыскивают пропавшую молодую мать

Фото: соцсети

В Уфе разыскивают 33-летнюю уроженку Кармаскалинского района – от женщины нет никаких новостей уже неделю, хотя дома ее ждет годовалая дочь.

Как рассказала мама Гульназ Нигматуллиной, ее дочь уехала на заработки в Уфу, чтобы помогать родителям и родственникам, а также обеспечивать маленькую дочь. В Уфе молодая женщина познакомилась и стала жить с парнем, но тот плохо с ней обращался, поэтому недавно Гульназ собрала свои вещи и съехала от него. А еще спустя несколько дней просто перестала выходить на связь, хотя раньше каждый день звонила матери, чтобы спросить о дочери.

— Это на нее не похоже совсем. Она ради своей дочки горы была готова свернуть. Говорят, кто-то нашел Гульназ в соцсети. Она якобы там написала, что переехала в Петербург и вышла там замуж, а потом всех заблокировала. Но я в это не верю – билет она никуда не покупала, и дочь точно бы не бросила. Переживаю, что могло случиться что-то плохое. Боюсь, что ее где-то удерживают, - вздыхает мать пропавшей женщины.

Сейчас родные Гульназ Нигматуллиной уже обратились за помощью к волонтерам-поисковикам и написали заявление в полицию. Уточняются все обстоятельства пропажи молодой матери.

Приметы: рост 160 см, телосложение спортивное, волосы темные каштановые (может перекраситься в черный цвет), стрижка каре.

Была одета: розовая кожаная куртка, черные джинсы, белые кеды.

Ели вам что-то известно о местонахождении Гульназ Нигматуллиной, просьба сообщить ее матери по номеру 8(927)943-91-51 или в полицию.