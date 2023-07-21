«Я просто молюсь, чтобы она была жива»: мама пропавшей 34-летней жительницы Башкирии просит о помощи

В последний раз Гульназ Нигматуллина звонила матери 6 июля, с тех пор от нее нет никаких новостей. Фото: ДПСО «БаРС»

В Башкирии снова ведутся поиски 34-летней жительницы Кармаскалинского района Гульназ Нигматуллиной. Как рассказала ее мама в беседе с «КП-Уфа», в последний раз она разговаривала с дочерью по телефону 6 июля, после чего та перестала выходить на связь. И это при том, что в деревне молодую женщину ждет ее маленькая дочь, которую оставили на попечение бабушки.

- Я не знаю, что и думать. Дочь снова поехала в Уфу на заработки, опять связалась с тем самым мужчиной, который на нее дурно влияет. Я боюсь, что он мог с ней что-то сделать. Гульназ никогда не пропадала раньше так надолго, все же она любит свою дочь. Я просто молюсь, чтобы она была жива. Пожалуйста, если хоть кто-то видел ее, сообщите мне. Просто скажите, что она жива, с ней все в порядке, - плачет пожилая женщина.

Приметы: рост 165 см, среднее телосложение, короткие рыжие волосы, карие глаза.

Была одета: белая рубашка с короткими рукавами, спортивное темно-серое трико с белыми лампасами, тапочки цвета хаки.

Если вам хоть что-то известно о местонахождении молодой женщины, пожалуйста, сообщите об этом волонтерам ДПСО «БаРС» по номеру 8(937)-102-112, в полицию или же матери Гульназ Нигматуллиной по номеру 8(927)943-91-51.